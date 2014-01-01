|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501816SX
|Наименование
|150 1816-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A4/A5/Q5 1.8TFSi-3.2FSi 07>
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|42
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|76,5
|Диаметр шарнира [мм]
|100
|Размер резьбы
|M16x1.5x72
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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