|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501813SX
|Наименование
|150 1813-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 all 02-07
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Число зубцов
|44
|Диаметр прокладки [мм]
|62
|Длина [мм]
|147,5
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Приводной вал
|с кольцом ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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