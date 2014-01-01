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150 1813-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 all 02-07 артикул 1501813SX STELLOX в Алматы

150 1813-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 all 02-07
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501813SX
Наименование 150 1813-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 all 02-07
Сторона установки передний мост, со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Число зубцов 44
Диаметр прокладки [мм] 62
Длина [мм] 147,5
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 32
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Приводной вал с кольцом ABS

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1813-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 all 02-07 производителя STELLOX с артикулом 1501813SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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