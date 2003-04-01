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150 1807-SX_ШРУС внутренний к-кт!\ VW T5/Multivan 2.0/1.9TDi 03> артикул 1501807SX STELLOX в Алматы

1501807SX STELLOX 150 1807-SX_ШРУС внутренний к-кт!\ VW T5/Multivan 2.0/1.9TDi 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501807SX
Наименование 150 1807-SX_ШРУС внутренний к-кт!\ VW T5/Multivan 2.0/1.9TDi 03>
Сторона установки со стороны коробки передач
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей, Диск шарнира
Длина [мм] 300
Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала 28
Зубчатое соединение со стороны коробки 26
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником
Диаметр шарнира [мм] 102

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Приводной вал
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 2003.04 - Выпускается

Если хотите купить 150 1807-SX_ШРУС внутренний к-кт!\ VW T5/Multivan 2.0/1.9TDi 03> производителя STELLOX с артикулом 1501807SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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