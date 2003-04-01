|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501807SX
|Наименование
|150 1807-SX_ШРУС внутренний к-кт!\ VW T5/Multivan 2.0/1.9TDi 03>
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей, Диск шарнира
|Длина [мм]
|300
|Внутреннее зубчатое соединение со стороны дифференциала
|28
|Зубчатое соединение со стороны коробки
|26
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником
|Диаметр шарнира [мм]
|102
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
VW
TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
1.9 TDI
2003.04 - Выпускается
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