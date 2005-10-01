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150 1798-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Picanto 1.0/1.1/1.1CRDi 04> артикул 1501798SX STELLOX в Алматы

150 1798-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Picanto 1.0/1.1/1.1CRDi 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501798SX
Наименование 150 1798-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Picanto 1.0/1.1/1.1CRDi 04>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 24
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 20
Диаметр прокладки [мм] 52,5
Длина [мм] 136,5
Вес [кг] 1,586

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005.10 - 2011.04

Если хотите купить 150 1798-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Picanto 1.0/1.1/1.1CRDi 04> производителя STELLOX с артикулом 1501798SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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