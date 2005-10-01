|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501798SX
|Наименование
|150 1798-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Kia Picanto 1.0/1.1/1.1CRDi 04>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|24
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|20
|Диаметр прокладки [мм]
|52,5
|Длина [мм]
|136,5
|Вес [кг]
|1,586
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
PICANTO I (SA)
1.1 CRDi
2005.10 - 2011.04
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