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150 1795-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Kia Picanto 1.0/1.1 04> артикул 1501795SX STELLOX в Алматы

1501795SX STELLOX 150 1795-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Kia Picanto 1.0/1.1 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501795SX
Наименование 150 1795-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Kia Picanto 1.0/1.1 04>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 24
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 20
Наружный диаметр [мм] 76
Диаметр прокладки [мм] 52
Число зубцов кольца ABS 48
Вес [кг] 1,670

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1795-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Kia Picanto 1.0/1.1 04> производителя STELLOX с артикулом 1501795SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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