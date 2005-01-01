|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501795SX
|Наименование
|150 1795-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Kia Picanto 1.0/1.1 04>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|24
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|20
|Наружный диаметр [мм]
|76
|Диаметр прокладки [мм]
|52
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Вес [кг]
|1,670
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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