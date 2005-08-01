|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501779SX
|Наименование
|150 1779-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai Getz 1.3/1.6 02>
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|52,5
|Наружный диаметр [мм]
|79,2
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Вес [кг]
|1,980
|Диаметр шарнира [мм]
|75,7
|Длина [мм]
|152,7
|Размер резьбы
|M22x1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.4 i
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.6
2005.08 - 2010.12
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