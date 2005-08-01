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150 1779-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai Getz 1.3/1.6 02> артикул 1501779SX STELLOX в Алматы

1501779SX STELLOX 150 1779-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai Getz 1.3/1.6 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501779SX
Наименование 150 1779-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai Getz 1.3/1.6 02>
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 52,5
Наружный диаметр [мм] 79,2
Число зубцов кольца ABS 48
Вес [кг] 1,980
Диаметр шарнира [мм] 75,7
Длина [мм] 152,7
Размер резьбы M22x1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005.08 - 2010.12

Если хотите купить 150 1779-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai Getz 1.3/1.6 02> производителя STELLOX с артикулом 1501779SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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