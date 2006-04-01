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15-01736-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Transit 2.2TDCi 06> артикул 1501736SX STELLOX в Алматы

1501736SX STELLOX 15-01736-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Transit 2.2TDCi 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501736SX
Наименование 15-01736-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Transit 2.2TDCi 06>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 28
Диаметр прокладки [мм] 59,1
Наружный диаметр [мм] 104,5
Число зубцов кольца ABS 48
Вес [кг] 3,054
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 2006.04 - 2014.08

Если хотите купить 15-01736-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Transit 2.2TDCi 06> производителя STELLOX с артикулом 1501736SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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