|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501736SX
|Наименование
|15-01736-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Transit 2.2TDCi 06>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|28
|Диаметр прокладки [мм]
|59,1
|Наружный диаметр [мм]
|104,5
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Вес [кг]
|3,054
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
FORD
TRANSIT Фургон (FA_ _)
2.2 TDCi
2006.04 - 2014.08
Если хотите купить 15-01736-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Transit 2.2TDCi 06> производителя STELLOX с артикулом 1501736SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита