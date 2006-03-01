|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501731SX
|Наименование
|15-01731-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Focus C-MAX 1.6i 03-07
|Длина [мм]
|104,8
|Сторона установки
|внешний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
C-MAX (DM2)
1.6
2007.02 - 2010.09
FORD
FOCUS II (DA_, HCP, DP)
1.6 LPG
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
1.6 LPG
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.8 TDCi
2006.03 - 2012.09
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