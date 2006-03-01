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15-01731-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Focus C-MAX 1.6i 03-07 артикул 1501731SX STELLOX в Алматы

1501731SX STELLOX 15-01731-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Focus C-MAX 1.6i 03-07
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501731SX
Наименование 15-01731-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Focus C-MAX 1.6i 03-07
Длина [мм] 104,8
Сторона установки внешний

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007.02 - 2010.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09

Если хотите купить 15-01731-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Focus C-MAX 1.6i 03-07 производителя STELLOX с артикулом 1501731SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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