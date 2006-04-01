|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501729SX
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|35
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|71,6
|Диаметр шарнира [мм]
|98
|Размер резьбы
|M33x1,5
|Вес [кг]
|3,800
|Длина [мм]
|193,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Автобус
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 100
2006.04 - 2012.12
CITROËN
JUMPER II Фургон
2.2 HDi 120
2006.04 - 2012.12
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 100
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
2.2 HDi 120
2006.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Автобус
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 100
2010.04 - Выпускается
PEUGEOT
BOXER Фургон
2.2 HDi 120
2010.04 - Выпускается
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