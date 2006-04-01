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Шарнирный комплект, приводной вал артикул 1501729SX STELLOX в Алматы

1501729SX STELLOX Шарнирный комплект, приводной вал
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501729SX
Наименование Шарнирный комплект, приводной вал
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 35
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 71,6
Диаметр шарнира [мм] 98
Размер резьбы M33x1,5
Вес [кг] 3,800
Длина [мм] 193,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 2006.04 - 2012.12
CITROËN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 2006.04 - 2012.12
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 2006.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2010.04 - Выпускается
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2010.04 - Выпускается

Если хотите купить Шарнирный комплект, приводной вал производителя STELLOX с артикулом 1501729SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

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