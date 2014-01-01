|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501716SX
|Наименование
|150 1716-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ MB W168 1.7CDi 98-01
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|24
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|57
|Наружный диаметр [мм]
|76,9
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Вес [кг]
|1,710
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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