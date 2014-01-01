|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501714SX
|Наименование
|150 1714-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi Galant 2.0i/2.4GDi 96-04
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|160,5
|Диаметр прокладки [мм]
|54
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|33
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Наружная резьба [мм]
|22x1,5
|Число зубцов кольца ABS
|43
|Вес [кг]
|2,494
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1714-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi Galant 2.0i/2.4GDi 96-04 производителя STELLOX с артикулом 1501714SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита