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150 1714-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi Galant 2.0i/2.4GDi 96-04 артикул 1501714SX STELLOX в Алматы

1501714SX STELLOX 150 1714-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi Galant 2.0i/2.4GDi 96-04
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501714SX
Наименование 150 1714-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi Galant 2.0i/2.4GDi 96-04
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 160,5
Диаметр прокладки [мм] 54
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 33
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Наружная резьба [мм] 22x1,5
Число зубцов кольца ABS 43
Вес [кг] 2,494

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1714-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi Galant 2.0i/2.4GDi 96-04 производителя STELLOX с артикулом 1501714SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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