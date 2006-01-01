|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501707SX
|Наименование
|150 1707-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Camry/Solara 02-05
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|26
|Зубчатое соединение со стороны коробки
|24
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Длина [мм]
|167
|Диаметр прокладки [мм]
|61
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Наружный диаметр [мм]
|84,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
2.4 (ACV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
HIGHLANDER / KLUGER (_U4_)
3.5 4WD (GSU45_)
2007.05 - 2014.02
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