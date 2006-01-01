menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

150 1707-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Camry/Solara 02-05 артикул 1501707SX STELLOX в Алматы

150 1707-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Camry/Solara 02-05
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501707SX
Наименование 150 1707-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Camry/Solara 02-05
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 26
Зубчатое соединение со стороны коробки 24
Число зубцов кольца ABS 48
Длина [мм] 167
Диаметр прокладки [мм] 61
Сторона установки со стороны колеса
Наружный диаметр [мм] 84,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40) 2006.01 - 2011.09
TOYOTA CAMRY седан (_V4_) 2.4 (ACV40_) 2006.01 - 2011.09
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) 2007.05 - 2014.02

Если хотите купить 150 1707-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Camry/Solara 02-05 производителя STELLOX с артикулом 1501707SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0