menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

150 1706-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.5TD/3.0 V6 89-00 артикул 1501706SX STELLOX в Алматы

150 1706-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.5TD/3.0 V6 89-00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501706SX
Наименование 150 1706-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.5TD/3.0 V6 89-00
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25
Диаметр прокладки [мм] 56
Диаметр [мм] 25,7
Диаметр шарнира [мм] 86
Длина [мм] 213,8
Вес [кг] 2,900

С этим товаром покупают...

SANGSIN BRAKE SP1538

Колодки тормозные

TOYOTA-LEXUS 04152YZZA4

Фильтр масляный

VAG 6RU075101

Брызговики

JUST DRIVE JDA1030

Фильтр воздушный TOYOTA LAND CRUISER 200 2UZ/1UR 07- /LEXUS LX570 3UR 07-

SWAG 30911089

Теплообменник, отопление салона
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1706-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.5TD/3.0 V6 89-00 производителя STELLOX с артикулом 1501706SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0