|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501705SX
|Наименование
|150 1705-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 626 1.9 97-99
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|56
|Диаметр [мм]
|22
|Диаметр шарнира [мм]
|80
|Длина [мм]
|143,5
|Диаметр крепления датчика ABS
|78,08
|Размер резьбы
|M23x1,5
|Вес [кг]
|2,278
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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