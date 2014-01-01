|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501704SX
|Наименование
|150 1704-SX_ШРУС внутренний левый к-кт! 1447557\ Ford Mondeo III 00>
|Длина [мм]
|147,8
|Диаметр [мм]
|23,7
|Сторона установки
|внешний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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