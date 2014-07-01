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150 1699-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vivaro, Nissan Primastar 2.0i/1.9D/DTi/2.5DTi 01> артикул 1501699SX STELLOX в Алматы

1501699SX STELLOX 150 1699-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vivaro, Nissan Primastar 2.0i/1.9D/DTi/2.5DTi 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501699SX
Наименование 150 1699-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vivaro, Nissan Primastar 2.0i/1.9D/DTi/2.5DTi 01>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Диаметр прокладки [мм] 56,5
Наружный диаметр [мм] 91,6
Вес [кг] 2,500
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 ECOTEC 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) 2006.08 - 2014.07
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается

Если хотите купить 150 1699-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vivaro, Nissan Primastar 2.0i/1.9D/DTi/2.5DTi 01> производителя STELLOX с артикулом 1501699SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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