|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501699SX
|Наименование
|150 1699-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vivaro, Nissan Primastar 2.0i/1.9D/DTi/2.5DTi 01>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|26
|Диаметр прокладки [мм]
|56,5
|Наружный диаметр [мм]
|91,6
|Вес [кг]
|2,500
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 ECOTEC
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 ECOTEC (F7)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
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