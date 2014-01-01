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150 1698-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 01> артикул 1501698SX STELLOX в Алматы

1501698SX STELLOX 150 1698-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501698SX
Наименование 150 1698-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 01>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Диаметр прокладки [мм] 60
Наружный диаметр [мм] 101,5
Число зубцов кольца ABS 52
Длина [мм] 164
Длина 1 [мм] 95
Длина 2 [мм] 69
Вес [кг] 2,850

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1698-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 01> производителя STELLOX с артикулом 1501698SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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