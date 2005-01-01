|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501693SX
|Наименование
|150 1693-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Skoda Octavia, VW Golf 1.4i/FSi 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|59,5
|Наружный диаметр [мм]
|81
|Вес [кг]
|1,800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 16V
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 16V
2005.01 - Выпускается
VW
GOLF VI (5K1)
1.4
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
1.4
2009.07 - Выпускается
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