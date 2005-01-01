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150 1693-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Skoda Octavia, VW Golf 1.4i/FSi 03> артикул 1501693SX STELLOX в Алматы

150 1693-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Skoda Octavia, VW Golf 1.4i/FSi 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501693SX
Наименование 150 1693-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Skoda Octavia, VW Golf 1.4i/FSi 03>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Наружный диаметр [мм] 81
Вес [кг] 1,800

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005.01 - Выпускается
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V 2005.01 - Выпускается
VW GOLF VI (5K1) 1.4 2008.10 - 2013.11
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 2009.07 - Выпускается

Если хотите купить 150 1693-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Skoda Octavia, VW Golf 1.4i/FSi 03> производителя STELLOX с артикулом 1501693SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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