|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501672SX
|Наименование
|150 1672-SX_ШРУС внутренний к-кт!\Opel Ascona/Kadett/Astra/Vectra 1.6/1.8/2.0/2.5 81-98
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|34
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|25
|Диаметр прокладки [мм]
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1672-SX_ШРУС внутренний к-кт!\Opel Ascona/Kadett/Astra/Vectra 1.6/1.8/2.0/2.5 81-98 производителя STELLOX с артикулом 1501672SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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