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150 1671-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Toyota Avensis 2.0D 99-05 артикул 1501671SX STELLOX в Алматы

1501671SX STELLOX 150 1671-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Toyota Avensis 2.0D 99-05
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501671SX
Наименование 150 1671-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Toyota Avensis 2.0D 99-05
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 24
Диаметр прокладки [мм] 56

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1671-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Toyota Avensis 2.0D 99-05 производителя STELLOX с артикулом 1501671SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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