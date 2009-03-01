|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501669SX
|Наименование
|150 1669-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Corolla Verso (E12) 2.0D-4D 02>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|63
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|80
|Диаметр шарнира [мм]
|90,50
|Длина [мм]
|160
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пыльником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
RAV 4 III (_A3_)
2.0 4WD (ACA30_)
2009.03 - 2013.06
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