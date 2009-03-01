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150 1669-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Corolla Verso (E12) 2.0D-4D 02> артикул 1501669SX STELLOX в Алматы

1501669SX STELLOX 150 1669-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Corolla Verso (E12) 2.0D-4D 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501669SX
Наименование 150 1669-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Corolla Verso (E12) 2.0D-4D 02>
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 63
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Число зубцов кольца ABS 48
Кольцо-ABS, диам. [мм] 80
Диаметр шарнира [мм] 90,50
Длина [мм] 160
Размер резьбы M22x1,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с пыльником

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) 2009.03 - 2013.06

Если хотите купить 150 1669-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Corolla Verso (E12) 2.0D-4D 02> производителя STELLOX с артикулом 1501669SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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