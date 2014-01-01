|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501668SX
|Наименование
|150 1668-SX_ШРУС наружный к-кт! АКПП\ Toyota Previa 3.0 99>
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|63,25
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|80
|Диаметр шарнира [мм]
|90,5
|Длина [мм]
|165
|Размер резьбы
|M22x1,5M
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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