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150 1666-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Land Cruiser J105 4.2/4.5 98> артикул 1501666SX STELLOX в Алматы

1501666SX STELLOX 150 1666-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Land Cruiser J105 4.2/4.5 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501666SX
Наименование 150 1666-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Land Cruiser J105 4.2/4.5 98>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 251
Внешнее зацепление со стороны колеса 30
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 24
Диаметр прокладки [мм] 59

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1666-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Land Cruiser J105 4.2/4.5 98> производителя STELLOX с артикулом 1501666SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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