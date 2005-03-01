|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501663SX
|Наименование
|150 1663-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Toyota Land Cruiser Prado J90W 3.0/3.4 96-02
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|69
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D-4D 4WD (KUN25_)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
2.5 D 4WD (KUN25)
2005.03 - 2015.05
TOYOTA
HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)
3.0 D-4D 4WD (KUN26)
2005.03 - 2015.05
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