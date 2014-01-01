|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501658SX
|Наименование
|150 1658-SX_ШРУС наружный к-кт! АКПП ABS\ Toyota Camry 2.2 92-96
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|56
|Наружный диаметр [мм]
|90
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|20
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
|Вес [кг]
|2,48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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