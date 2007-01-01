|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501632SX
|Наименование
|150 1632-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Honda CR-V 2.0 01>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Диаметр прокладки [мм]
|63
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
FR-V (BE)
1.8 (BE1)
2007.01 - Выпускается
HONDA
FR-V (BE)
2.0 (BE3)
2007.01 - Выпускается
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