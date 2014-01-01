|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501603SX
|Наименование
|150 1603-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 3 1.4-2.0i 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|55,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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