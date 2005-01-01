|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501574SX
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Диаметр прокладки [мм]
|56,7
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
|Материал пыльника
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1V)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1V)
2005.02 - 2007.08
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