|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501540SX
|Наименование
|150 1540-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Suzuki Vitara/Grand Vitara 1.6-2.5i/2.0HDi 96>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|47,9
|Наружный диаметр [мм]
|83
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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