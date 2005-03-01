|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501538SX
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|56,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
C30 (533)
1.6
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
1.8
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
1.8 FlexFuel
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
2.0
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
2.0 FlexFuel
2010.12 - 2012.12
VOLVO
S60 I (384)
2.4
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
V70 II (285)
2.4 D
2005.04 - 2008.12
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