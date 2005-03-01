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150 1530-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Chevrolet Kalos, Daewoo Kalos 1.4i 02> артикул 1501530SX STELLOX в Алматы

1501530SX STELLOX 150 1530-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Chevrolet Kalos, Daewoo Kalos 1.4i 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501530SX
Наименование 150 1530-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Chevrolet Kalos, Daewoo Kalos 1.4i 02>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 22
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 51,8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 2005.03 - 2008.05
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255) 1.4 2008.04 - Выпускается

Если хотите купить 150 1530-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Chevrolet Kalos, Daewoo Kalos 1.4i 02> производителя STELLOX с артикулом 1501530SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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