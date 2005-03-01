|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501530SX
|Наименование
|150 1530-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Chevrolet Kalos, Daewoo Kalos 1.4i 02>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|22
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|51,8
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.4
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255)
1.4
2008.04 - Выпускается
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