|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501507SX
|Наименование
|150 1507-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5i 04>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|21
|Диаметр прокладки [мм]
|53,4
|Наружный диаметр [мм]
|75
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
COLT CZC VI Кабриолет (RG)
1.5 (Z36A)
2006.05 - 2009.07
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