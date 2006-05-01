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150 1507-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5i 04> артикул 1501507SX STELLOX в Алматы

1501507SX STELLOX 150 1507-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5i 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501507SX
Наименование 150 1507-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5i 04>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 21
Диаметр прокладки [мм] 53,4
Наружный диаметр [мм] 75

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI COLT CZC VI Кабриолет (RG) 1.5 (Z36A) 2006.05 - 2009.07

Если хотите купить 150 1507-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Colt 1.1/1.3/1.5i 04> производителя STELLOX с артикулом 1501507SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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