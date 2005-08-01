|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501506SX
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|26
|Диаметр прокладки [мм]
|54,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
1.9 CDTI (F48)
2005.09 - 2008.12
OPEL
SIGNUM Хэтчбэк (Z03)
3.0 V6 CDTI (F48)
2005.09 - 2008.12
OPEL
VECTRA C GTS (Z02)
1.9 CDTI (F68)
2005.08 - 2008.08
OPEL
VECTRA C (Z02)
1.9 CDTI (F69)
2005.08 - 2006.10
OPEL
VECTRA C универсал (Z02)
1.9 CDTI (F35)
2005.08 - 2008.10
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