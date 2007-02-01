|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501504SX
|Наименование
|150 1504-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Astra/Zafira B 1.4/1.6 16V 04>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|33
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|53
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.4 (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H GTC (A04)
1.6 (L08)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ASTRA H TwinTop (A04)
1.6 (L67)
2007.02 - 2010.10
OPEL
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
1.6 (M75)
2005.07 - 2012.12
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