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150 1479-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW T5 2.5TDi 03> артикул 1501479SX STELLOX в Алматы

1501479SX STELLOX 150 1479-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW T5 2.5TDi 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501479SX
Наименование 150 1479-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW T5 2.5TDi 03>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 38
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 29
Диаметр прокладки [мм] 63

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1479-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW T5 2.5TDi 03> производителя STELLOX с артикулом 1501479SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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