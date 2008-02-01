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150 1469-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Citroen C8, Peugeot 407/807 1.8i/2.0i/1.6HDi/2.2HDi 05> артикул 1501469SX STELLOX в Алматы

1501469SX STELLOX 150 1469-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Citroen C8, Peugeot 407/807 1.8i/2.0i/1.6HDi/2.2HDi 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501469SX
Наименование 150 1469-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Citroen C8, Peugeot 407/807 1.8i/2.0i/1.6HDi/2.2HDi 05>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 34
Диаметр прокладки [мм] 58,4
Размер резьбы M24x1.5
Материал пыльника резина

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METALCAUCHO 05045

Несущий / направляющий шарнир
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 2008.02 - 2009.12
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 2008.02 - 2009.12
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF) 2008.02 - 2009.12
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 2008.02 - Выпускается
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 2008.02 - Выпускается
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V 2008.02 - Выпускается
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 16V (6D6FYC) 2009.06 - 2010.12
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) 2009.06 - 2010.12
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V 2008.08 - 2010.12
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V 2008.08 - 2010.12

Если хотите купить 150 1469-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Citroen C8, Peugeot 407/807 1.8i/2.0i/1.6HDi/2.2HDi 05> производителя STELLOX с артикулом 1501469SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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