|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501469SX
|Наименование
|150 1469-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Citroen C8, Peugeot 407/807 1.8i/2.0i/1.6HDi/2.2HDi 05>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|34
|Диаметр прокладки [мм]
|58,4
|Размер резьбы
|M24x1.5
|Материал пыльника
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C5 III Break (RW_)
1.6 HDi 110
2008.02 - 2009.12
CITROËN
C5 III Break (RW_)
1.6 HDi 110
2008.02 - 2009.12
CITROËN
C5 III Break (RW_)
2.0 16V (RWRFJC, RWRFJF)
2008.02 - 2009.12
CITROËN
C5 III (RD_)
1.6 HDi 110
2008.02 - Выпускается
CITROËN
C5 III (RD_)
1.6 HDi 110
2008.02 - Выпускается
CITROËN
C5 III (RD_)
2.0 16V
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
407 (6D_)
1.8 16V (6D6FYC)
2009.06 - 2010.12
PEUGEOT
407 (6D_)
2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF)
2009.06 - 2010.12
PEUGEOT
407 SW (6E_)
1.8 16V
2008.08 - 2010.12
PEUGEOT
407 SW (6E_)
2.0 16V
2008.08 - 2010.12
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