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150 1456-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 307 1.4/1.6 &16V 00> артикул 1501456SX STELLOX в Алматы

1501456SX STELLOX 150 1456-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 307 1.4/1.6 &16V 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501456SX
Наименование 150 1456-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 307 1.4/1.6 &16V 00>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 58,7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V 2007.02 - 2013.10
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V 2007.06 - 2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi 2006.02 - 2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V 2006.02 - 2013.10
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi 2006.02 - 2013.10

Если хотите купить 150 1456-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 307 1.4/1.6 &16V 00> производителя STELLOX с артикулом 1501456SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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