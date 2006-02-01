|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501456SX
|Наименование
|150 1456-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 307 1.4/1.6 &16V 00>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|58,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 I седан
1.6 16V
2006.07 - 2011.07
PEUGEOT
207 CC (WD_)
1.6 16V
2007.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 SW (WK_)
1.6 16V
2007.06 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4 HDi
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.6 16V
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.6 16V VTi
2006.02 - 2013.10
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