|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501455SX
|Наименование
|150 1455-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 307 1.6HDi/2.0HDi/2.0 16V 00>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|34
|Диаметр прокладки [мм]
|58,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
307 (3A/C)
1.6 HDi
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 Break (3E)
1.6 HDi
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
1.6 HDI 90
2005.03 - 2008.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
2.0 16V
2005.03 - 2008.04
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