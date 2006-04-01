|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501453SX
|Наименование
|150 1453-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Renault Master 2.2DCi/2.8DTi 01>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
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dCi 120
2006.04 - 2011.03
NISSAN
INTERSTAR Фургон (X70)
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2006.04 - Выпускается
OPEL
MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70)
2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4)
2006.08 - Выпускается
OPEL
MOVANO A Автобус (X70)
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2007.09 - Выпускается
RENAULT
MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD)
2.5 dCi
2006.08 - Выпускается
RENAULT
MASTER II Автобус (JD)
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2006.08 - Выпускается
RENAULT
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2.5 dCi
2006.08 - 2010.01
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