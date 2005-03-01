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150 1430-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Fiesta/Fusion 1.6 16V 01> артикул 1501430SX STELLOX в Алматы

150 1430-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Fiesta/Fusion 1.6 16V 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501430SX
Наименование 150 1430-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Fiesta/Fusion 1.6 16V 01>
Сторона установки со стороны колеса

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 2005.03 - 2008.06
FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG 2010.01 - 2012.12

Если хотите купить 150 1430-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Fiesta/Fusion 1.6 16V 01> производителя STELLOX с артикулом 1501430SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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