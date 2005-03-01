|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501430SX
|Наименование
|150 1430-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Fiesta/Fusion 1.6 16V 01>
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FIESTA V (JH_, JD_)
ST150
2005.03 - 2008.06
FORD
FUSION (JU_)
1.4 LPG
2010.01 - 2012.12
Если хотите купить 150 1430-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Fiesta/Fusion 1.6 16V 01> производителя STELLOX с артикулом 1501430SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита