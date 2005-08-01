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150 1420-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vectra 1.8/2.2/2.0DTi 16V 02> артикул 1501420SX STELLOX в Алматы

1501420SX STELLOX 150 1420-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vectra 1.8/2.2/2.0DTi 16V 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501420SX
Наименование 150 1420-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vectra 1.8/2.2/2.0DTi 16V 02>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL SIGNUM Хэтчбэк (Z03) 1.8 (F48) 2005.09 - 2008.12
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) 2005.08 - 2008.08
OPEL VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 2005.08 - 2006.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.6 (F35) 2005.08 - 2008.10
OPEL VECTRA C универсал (Z02) 1.8 (F35) 2005.08 - 2008.10

Если хотите купить 150 1420-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Vectra 1.8/2.2/2.0DTi 16V 02> производителя STELLOX с артикулом 1501420SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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