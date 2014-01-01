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150 1417-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Mondeo III 2.0TDCi 00> артикул 1501417SX STELLOX в Алматы

1501417SX STELLOX 150 1417-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Mondeo III 2.0TDCi 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501417SX
Наименование 150 1417-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Mondeo III 2.0TDCi 00>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Диаметр прокладки [мм] 56

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1417-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford Mondeo III 2.0TDCi 00> производителя STELLOX с артикулом 1501417SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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