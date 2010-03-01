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150 1413-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A2 1.4, VW Polo 1.2 12V/1.4 16V/1.9SDi 00> артикул 1501413SX STELLOX в Алматы

1501413SX STELLOX 150 1413-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A2 1.4, VW Polo 1.2 12V/1.4 16V/1.9SDi 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501413SX
Наименование 150 1413-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A2 1.4, VW Polo 1.2 12V/1.4 16V/1.9SDi 00>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 52
Наружный диаметр [мм] 85

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA FABIA II (542) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II (542) 1.4 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 2010.05 - 2014.12
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 2010.05 - 2014.12
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.6 2010.03 - 2015.05
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.9 TDI 2010.03 - 2015.05
VW POLO (9N) 1.2 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.2 12V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.4 16V 2001.10 - 2012.01
VW POLO (9N) 1.6 16V 2001.10 - 2012.01

Если хотите купить 150 1413-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A2 1.4, VW Polo 1.2 12V/1.4 16V/1.9SDi 00> производителя STELLOX с артикулом 1501413SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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