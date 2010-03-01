|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501413SX
|Наименование
|150 1413-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A2 1.4, VW Polo 1.2 12V/1.4 16V/1.9SDi 00>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|52
|Наружный диаметр [мм]
|85
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
FABIA II (542)
1.2
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.2
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II (542)
1.4
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.2
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.2
2010.05 - 2014.12
SKODA
FABIA II Combi (545)
1.4
2010.05 - 2014.12
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.2
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.2
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.4
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.6
2010.03 - 2015.05
SKODA
ROOMSTER (5J7)
1.9 TDI
2010.03 - 2015.05
VW
POLO (9N)
1.2
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.2 12V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.4 16V
2001.10 - 2012.01
VW
POLO (9N)
1.6 16V
2001.10 - 2012.01
Если хотите купить 150 1413-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A2 1.4, VW Polo 1.2 12V/1.4 16V/1.9SDi 00> производителя STELLOX с артикулом 1501413SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита