|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501402SX
|Наименование
|150 1402-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Daewoo Lanos 1.3 97>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|22
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|29
|Диаметр прокладки [мм]
|52
|Наружный диаметр [мм]
|86
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
LANOS седан
1.4
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
LANOS седан
1.5
2005.11 - 2010.12
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