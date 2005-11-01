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150 1402-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Daewoo Lanos 1.3 97> артикул 1501402SX STELLOX в Алматы

1501402SX STELLOX 150 1402-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Daewoo Lanos 1.3 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501402SX
Наименование 150 1402-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Daewoo Lanos 1.3 97>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 22
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 29
Диаметр прокладки [мм] 52
Наружный диаметр [мм] 86

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET LANOS седан 1.4 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET LANOS седан 1.5 2005.11 - 2010.12

Если хотите купить 150 1402-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Daewoo Lanos 1.3 97> производителя STELLOX с артикулом 1501402SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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