|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501396SX
|Наименование
|150 1396-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Fiat Panda/Stilo 1.4/1.6i/1.3D 01>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|51
|Наружный диаметр [мм]
|79
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
KA (RU8)
1.3 TDCi
2008.10 - 2016.05
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