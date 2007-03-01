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150 1382-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 206 1.1/1.4 98> артикул 1501382SX STELLOX в Алматы

1501382SX STELLOX 150 1382-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 206 1.1/1.4 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501382SX
Наименование 150 1382-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 206 1.1/1.4 98>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 21
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 50

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PEUGEOT 206 седан 1.4 HDi eco 70 2007.03 - Выпускается

Если хотите купить 150 1382-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 206 1.1/1.4 98> производителя STELLOX с артикулом 1501382SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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