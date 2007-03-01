|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501382SX
|Наименование
|150 1382-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Peugeot 206 1.1/1.4 98>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|21
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
206 седан
1.4 HDi eco 70
2007.03 - Выпускается
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