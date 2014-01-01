|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501375SX
|Наименование
|150 1375-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 1.6/1.8T/2.0 00>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|33
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|53
|Наружный диаметр [мм]
|87,9
|Число зубцов кольца ABS
|45
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1375-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 1.6/1.8T/2.0 00> производителя STELLOX с артикулом 1501375SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита