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150 1375-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 1.6/1.8T/2.0 00> артикул 1501375SX STELLOX в Алматы

1501375SX STELLOX 150 1375-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 1.6/1.8T/2.0 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501375SX
Наименование 150 1375-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 1.6/1.8T/2.0 00>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 33
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 53
Наружный диаметр [мм] 87,9
Число зубцов кольца ABS 45

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1375-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 1.6/1.8T/2.0 00> производителя STELLOX с артикулом 1501375SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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