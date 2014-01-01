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150 1374-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Fiat Doblo/Cargo 1.2/1.9D 00> артикул 1501374SX STELLOX в Алматы

1501374SX STELLOX 150 1374-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Fiat Doblo/Cargo 1.2/1.9D 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501374SX
Наименование 150 1374-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Fiat Doblo/Cargo 1.2/1.9D 00>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 22
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 51

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1374-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Fiat Doblo/Cargo 1.2/1.9D 00> производителя STELLOX с артикулом 1501374SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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