|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501367SX
|Наименование
|150 1367-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ MB W168 1.4/1.6/1.8 97>
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|24
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|57
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1367-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ MB W168 1.4/1.6/1.8 97> производителя STELLOX с артикулом 1501367SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита