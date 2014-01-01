|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501349SX
|Наименование
|150 1349-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Nissan Primera 1.6i/2.0i/2.0TD 97>
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Диаметр прокладки [мм]
|56
|Число зубцов кольца ABS
|44
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|86
|Диаметр шарнира [мм]
|92
|Длина [мм]
|171,8
|Размер резьбы
|M24x1.5
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1349-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Nissan Primera 1.6i/2.0i/2.0TD 97> производителя STELLOX с артикулом 1501349SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита